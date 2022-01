SAN GIOVANNI VALDARNO – “Abbiamo deciso di sospendere la produzione dal 15 febbraio fino al 15 di maggio, abbiamo esaudito tutte le richieste, terminata la nuova collezione e adesso pensiamo di riaccendere i forni a fine maggio perchè non possiamo sostenere il caro bollette”.

A parlare è l’amministratore delegato della storica azienda di cristalli Ivv di San Giovanni Valdarno (Arezzo) Simone Carresi che ha annunciato la sospensione della produzione a causa del caro bollette. L’impresa occupa attualmente sessanta dipendenti ed è un’eccellenza nel settore del vetro e della cristalleria.

“Manterremo la parte logistica e commerciale e abbiamo attivato tutti gli ammortizzatori sociali per superare questi mesi di estrema difficoltà e rientrare nel concordato” ha aggiunto. “Si tratta di una sospensione programmata nell’intenzione di risparmiare in attesa anche di risposte dal governo che al momento non ci sono state”.