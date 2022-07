SIENA – Prima denuncia per il furto della carrozzina elettrica. Un ragazzo di 16 anni, che gli agenti della questura di Siena sono riusciti a rintracciare dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza.

Il giovane era stato segnalato insieme a un amico ad armeggiare sul mezzo in via Vittorio Emanuele II, a Siena. Le volanti li avevano messi in fuga, ma dopo aver seguito i filmati ne hanno fermato uno e denunciato. Le indagini, coordinate dalla Procura presso il tribunale dei minori, si sono concentrate poi sull’altra persona. La storia era portata alla ribalta dalla vittima, Clemy Spinelli, una ragazza disabile che vive a Siena. Su facebook aveva denunciato l’accaduto.

“Sono stata informata dalla questura di Siena, la carrozzina è in condizioni disumane – aveva scritto la giovane -. Questo significa che mi avete spezzato le gambe, ma non avete annichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre”.