LIVORNO – Un caso di dengue è stato confermato a Livorno, scatenando una maxi disinfestazione nel quartiere Ardenza.

L’Asl Toscana Nord Ovest ha disposto un intervento urgente che prenderà il via questa sera, mercoledì 4 giugno, alle ore 22, nel rione della Rosa, dopo la segnalazione di una positività al virus della febbre emorragica tropicale, importato da un viaggio nel Sud-Est Asiatico da una donna livornese di circa 30 anni.

L’obiettivo principale è eliminare la presenza delle zanzare tigre e delle loro larve, vettori della dengue, per contenere il rischio di trasmissione locale. Per questo motivo, l’Asl invita i residenti di numerose strade a mantenere le finestre chiuse e a restare il più possibile in casa durante le operazioni di disinfestazione. Inoltre, si raccomanda di limitare le uscite degli animali domestici e di lasciare aperti i giardini privati per consentire l’accesso agli operatori sanitari.

Le vie interessate dall’intervento sono: via Ludovico Antonio Muratori, via Bikonaki, via Ersilio Michel, via Gian Domenico Romagnosi, via Luigi Settembrini, via Niccolò Machiavelli (lato civici pari tra via dell’Ardenza e via Giuseppe Schiavazzi), via Niccolò Tommaseo, via Giuseppe Schiavazzi e via Martin Luther King (nel tratto da via Giuseppe Schiavazzi fino a fondo chiuso).

La pronta risposta dell’Asl mira a prevenire un’eventuale diffusione del virus nel territorio livornese, seguendo le procedure di sicurezza sanitaria per le malattie tropicali importate. L’attenzione resta alta anche in considerazione di casi simili segnalati recentemente in Toscana e in altre zone d’Italia.

