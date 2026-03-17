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FIGLINE VALDARNO – Schermaglie tutte interne al centro sinistra per le elezioni amministrative di Figline e Incisa Valdarno.

Il Partito democratico della Toscana dà pieno sostegno alla candidatura di David Ermini a sindaco per le prossime elezioni amministrative. L’ex vicepresidente del Csm, proposto dal centrosinistra e dal Pd, è visto come figura chiave per un territorio strategico nella provincia di Firenze, con proiezioni verso Arezzo e il resto della regione.

“Siamo certi che il profilo e il prestigio di Ermini potranno rappresentare al meglio Figline e Incisa Valdarno nei prossimi anni, garantendo una guida solida e una visione capace di valorizzare il territorio, rafforzare i servizi e sostenere lo sviluppo di un’area centrale per l’equilibrio e la crescita di tutta la Toscana”, dichiara in un comunicato stampa Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana.

Non mancano però le critiche dal fronte renziano. Il deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi bolla la candidatura come incoerente: “Sulla coerenza di Parrini e Bonafè, già renziani della prima ora, si potrebbe a lungo discutere. Ma è proprio in nome della coerenza che Italia Viva e Casa Riformista non appoggeranno mai Ermini. La sua storia, la sua smisurata ambizione, le sue giravolte parlano per lui. Se Parrini e Bonafè vogliono informarsi meglio, possono chiedere a Luca Lotti, del quale un tempo si professavano amici”.

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