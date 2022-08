SIENA – ‘Voltando silenziosamente pagina’, concerto di chitarra di Lorenzo Biguzzi, apre lunedì 22 agosto una nuova settimana di Chigiana International Festival ‘From Silence’ che, fino al 2 settembre, regala un cartellone di grande musica, concerti, eventi, cultura e importanti occasioni. Appuntamento di Today, i concerti dedicati alla musica d’oggi, dalle 21,15, a Palazzo Chigi Saracini, la chitarra di Biguzzi suonerà musiche di Corghi, Manzoni, Pennisi, Scodanibbio, Pisati, Bussottie ,prima esecuzione assoluta, ‘Volto ritratto in silenzioso gelo’ di Taccani.

La settimana continua martedì 23 agosto, alle 21,15, nella Chiesa di Sant’Agostino con ’Notturni’. Ancora una delle attese occasioni Legends, il percorso dedicato ai grandi interpreti internazionali che danno vita a collaborazioni inedite con programmi esclusivi per il Festival.Il violoncellista David Geringas si esibirà con il giovane, promettente allievo Ettore Pagano oggi tra i talenti più interessanti del panorama internazionale, e con Ian Fountain pianoforte. In programma musiche di Pärt, Syl’vestrov, Bach, Casella, Komarova, Schubert.

Mercoledì 24 agosto, alle 21,15, il Festival Chigiana sarà ‘Off the Wall’, oltre le mura, al Castello di Montarrenti, Sovicille. Accoglierà ‘Epitaph’, con Christian Schmitt oboe e Alessandra Gentile pianoforte. Si ascolteranno musiche di Łutosławski, Haas, Dranishnikova, Zender, Ravel.

Giovedì 25 agosto, alle 21,15, Legends tornerà nella Chiesa di Sant’Agostino con ‘Elegie’. Sul palco con Bruno Giuranna viola il Trio Eidos: Ivos Margoni violino, Stefano Bruno violoncello, Giulia Loperfido pianoforte; poi Roberto Arosio piano e con la partecipazione di Christian Schmitt oboe. Nel libretto di sala, musiche di Klughardt, Stravinskij, Brahms. Evento in collaborazione con e Dimore del Quartetto.

Chigiana International Festival venerdì 26 agosto, alle 19, raggiungerà la Cappella di Vitaleta, San Quirico d’Orcia, dove Off the wall porterà ‘Epitaph’, il concerto di Christian Schmitt oboe e Alessandra Gentile pianoforte. Sarà un giorno ricco di proposte. Inizierà alle 12, a Palazzo Chigi Saracini, con Factor, il concerto degli allievi del seminario di oboe; alle 21,15, ‘New Sounds’, l’esibizione dei partecipanti al seminario ‘Tabula Rasa. L’arte dell’improvvisazione’. Il Tramonto si ammirerà a Villa Calcinaia, Greve in Chianti con Chigiana Chianti Classico Experience: i giovani talenti saranno protagonisti con un concerto di violino.

Sabato 27 agosto, doppio appuntamento con Factor: alle 19,30, concerto del corso di chitarra e nuova musica per chitarra a Palazzo Chigi, dove si ritornerà alle 21,15 per il concerto degli allievi del corso di violino. La settimana si concluderà domenica 28 agosto, alle 21,15, al

Teatro dei Rinnovati. ‘Today’ presenterà ‘Coincidenze’ dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, Diego Ceretta direttore, Ludi Filiberti voce narrante. Un omaggio anche al Sommo Poeta con brani su testo di Dante Alighieri: musiche di Őzçelebi e di Malossi Bottignole ‘Un dì si venne a me malinconia’; poi ‘Suspiri d’oro’ di Daria Scia su parole di Leonardo Sciascia, per chiudere con ‘Simple Symphony op. 4’ di Edward Britten.

Una settimana ricca di appuntamenti musicali sotto l’egida di Chigiana International Festival. Lunedì 22 agosto, alle 21,15, alla Basilica di San Lucchese, Poggibonsi, concerto degli allievi dei corsi di violino e oboe; martedì 23, alle 17,30, alla Chiesa di San Girolamo in Campansi, è di scena il corso di chitarra e nuova musica per chitarra. Il giorno successivo, alle 21,15, alla Certosa di Pontignano, suoneranno gli allievi del corso di violoncello. Domenica 28 agosto, alle 17,30, a Villa I Lecci, esibizione dei nuovi talenti di viola e musica da camera (www.chigiana.org).