SIENA – Nuovo appuntamento con la rassegna I Colori del Libro Off curata da Toscanalibri. Protagonista sabato 12 febbraio sarà il giornalista Riccardo Bruni che, alle 17.30, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Toscanalibri.it, parlerà di “Chiusa nel buio” (Amazon Publishing), thriller che si svolge durante il lockdown.

A dialogare con lui la giornalista Clelia Pettini. “Non ci sono riferimenti diretti alla cronaca di quanto accaduto nel 2020 – dice l’autore -; ho soltanto ricostruito un contesto privato. È stata una scelta naturale, del resto, dato che quando scrivi storie ti guardi intorno e quello che vedi entra nel tuo racconto. E questa storia è nata proprio in quei mesi, durante i quali come tanti altri mi sono messo a sfornare pizze, partecipare a video apertivi, osservare atterrito i dati dei giornali, ma tra paura e desiderio di continuare a fare quello che faccio non ho smesso di scrivere. Senso di isolamento, perdita di empatia, un certo scollamento nella percezione del tempo e l’urgenza di riempire quei vuoti che si aprono all’improvviso sono tutte cose con le quali abbiamo dovuto fare i conti, e ancora ce li stiamo facendo. E così sono entrate nella mia storia”.

Il romanzo – La protagonista si chiama Giulia ed è chiusa in casa già da prima dell’arrivo del virus, a causa di una gravidanza a rischio. Vive in un casale ipertecnologico insieme al compagno Andrea. Le sue giornate sono scandite tra televisione e lunghe telefonate con Edo, un suo vecchio amico. Nella casa di fronte vive Teresa, una studentessa universitaria. Spesso la osserva da dietro la tenda. Finché un giorno la ragazza le comunica l’intenzione di partire insieme a un’altra persona per tornare a casa dei genitori. Dopo la partenza, però, nessuno sa più niente di lei. Teresa è come scomparsa. Chi è la persona con cui è partita? Dove sono finiti?

Gli incontri d’autore – Sabato 19 febbraio alle 17.30 il giornalista Mauro Bonciani presenta “Novantanove volte Firenze” (Le Lettere), un viaggio curioso e appassionato in un luogo sorprendente. Ekaterina, la schiava russa del primo romanzo di Marialuisa Bianchi, torna da protagonista nel volume ambientato tra Siena e Firenze “La promessa di Ekaterina” (End Edizioni) di cui si parlerà sabato 26 febbraio alle ore 17.30. A seguire, sabato 5 marzo alle ore 17.30, Massimo Granchi con “Fiammetta e lo stambecco bianco” (Extempora Edizione), libro illustrato nato per far conoscere la storia di Fiammetta, diventata “famosa” nel marzo 2021 facendo didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. Ultimo appuntamento venerdì 11 marzo alle 18.30 con Elena Torre e “La maledizione del nome” (Castelvecchi Editore), pubblicazione ad alta tensione, in una corsa contro il tempo, con nuovi sconvolgenti segreti da svelare.