SAN QUIRICO D’ORCIA – L’Amministrazione comunale comunica di essere stata informata dalla Asl della positività al virus Covid-19 di un alunno della scuola primaria.

In accordo con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Montalcino e in attesa degli esiti delle verifiche sanitarie del caso, il sindaco Danilo Maramai ha firmato ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per il giorno 26 marzo, salvo diverse comunicazioni, per procedere alla sanificazione del plesso scolastico.