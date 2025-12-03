Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La Commissione Pace di Palazzo Vecchio ha deciso di rinviare il voto sulla concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite.

La proposta, presentata da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc), non ha infatti raccolto al momento i numeri necessari in Consiglio comunale.

Presieduta da Stefania Collesei (Pd), la Commissione ha evidenziato come al momento non sussistano le condizioni politiche per procedere al conferimento del riconoscimento. Collesei ha sottolineato la forte presa di posizione della sindaca Sara Funaro che si è espressa in modo contrario. Tuttavia, ha aggiunto, resta centrale il riconoscimento del valore del lavoro svolto da Albanese attraverso i suoi report per l’Onu.

In attesa di una nuova seduta in cui si discuteranno emendamenti proposti da Collesei stessa, si ipotizza un riconoscimento alternativo al conferimento della cittadinanza onoraria, come l’organizzazione di un convegno a Palazzo Vecchio dedicato ai report prodotti da Albanese. Collesei ha chiarito che tale riconoscimento non si tradurrebbe in un premio ufficiale come il Leone d’Oro, ma in un segno tangibile di apprezzamento per l’attività svolta.

Sul tema è intervenuta anche Caterina Arciprete di Avs-Ecolò, che ha ribadito la necessità di un riconoscimento concreto e più ampio, che vada oltre il solo rapporto Onu, auspicando un impegno della maggioranza per andare oltre la semplice manifestazione di stima tramite un convegno.

Dmitrij Palagi ha criticato la scelta della sindaca Funaro di anticipare la discussione in Consiglio senza permettere un confronto approfondito. Per Palagi è fondamentale un segnale chiaro di accoglienza nei confronti di Francesca Albanese da parte della città di Firenze.

