LIVORNO – La classifica annuale della qualità del clima elaborata dal Sole 24 ore, boccia la Toscana.

Fatta eccezione per Livorno, che conquista un lusinghiero sesto poste, le altre città sono indietro. Si salva Siena, 23ª, mentre il resto del gruppo è attorno della cinquantesima posizione. La peggiore è Lucca, all’81° posto, e va male anche Firenze, 78ª, due realtà a forte trazione industriale. In testa tre province del centro-sud, Bari, Barletta-Andria-Trani e Pescara. Dall’altro lato, ultima Sud Sardegna, Terni e Belluno.

https://www.agenziaimpress.it/peggiora-la-crisi-climatica-eventi-estremi-aumentati-del-59-nel-2025-toscana-terza-con-41-episodi-in-un-anno/

Nei sedici parametri presi in considerazione e che mettono insieme i dati sul clima registrati tra il 2015 e il 2025, il territorio labronico ottiene buon perfomances nei giorni di sole, nell’indice di calore, con giornata dove il termometro sale sopra i 30°, e nell’escursione termina. Meno bene invece per quanto riguarda le ondate di calore e il caldo estremo.

