SIENA – Si era ‘dimenticata’ di dichiarare al Fisco 55mila euro, ma non è sfuggita all’occhio attento della Guardia di Finanza. Una collaboratrice domestica di origini sudamericane ma da almeno un decennio residente regolarmente in Italia è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate.

Accertamenti dopo controllo in money transfer

I Finanzieri della Tenenza di Chiusi Scalo, analizzando i flussi finanziari di un locale money transfer hanno rilevato il nominativo di una cittadina straniera che aveva disposto plurimi invii di denaro all’estero. «Dai successivi approfondimenti – si legge in una nota delle Fiamme Gialle – , corroborati anche dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo e le evidenze dell’I.N.P.S., è emerso che la collaboratrice domestica di origini sudamericane e che vive regolarmente in Italia da almeno un decennio, aveva omesso di dichiarare al Fisco i redditi incamerati, quantificati in circa 14 mila euro l’anno netti. La donna infatti, seppur regolarmente assunta dai vari datori di lavoro che si sono succeduti nel tempo, ha sistematicamente omesso di dichiarare i redditi percepiti e di versare le relative imposte».