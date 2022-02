ROMA – Riprenderanno domani i lavori della commissione che indaga sulla morte di David Rossi.

Dopo lo stop per le elezioni del presidente della Repubblica, l’organismo presieduto da Pierantonio Zanettin si ritroverà in mattinata per le audizioni di Lorenza Pieraccini, ex segretaria dell’amministratore delegato Fabrizio Viola, e Valentino Fanti, caposegreteria dell’ex presidente Giuseppe Mussari.

Entrambi sono stati sentiti dalla procura di Siena durante le due inchieste, seguite al decesso del manager. Pieraccini fu ascoltata in merito allo scambio di mail che Rossi aveva avuto con Viola il 4 marzo. In una di queste il responsabile della comunicazione di Banca Mps minacciava il suicidio.

Quel messaggio nelle settimane passate è diventato un caso, perché dalle indagini avviate dalla polizia postale di Genova, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti festini (poi archiviata un anno fa), risultava creato il 7 marzo. Quindi, il giorno successivo alla morte di Rossi. La data di “delivery” era però fissata al 4 marzo. Pieraccini agli inquirenti aveva ribadito di averla stampata e portata in visione proprio a Fanti.

Fatto evidenziato in commissione anche da Antonino Monteleone, giornalista delle Iene, che in un servizio dedicato alla morte di Rossi, aveva intervistato la segretaria. Al termine delle audizioni, si svolgerà l’ufficio di presidenza.