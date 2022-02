SIENA – Davanti a Rocca Salimbeni cresce l’attesa per gli esiti del Cda. Da metà mattina i consiglieri sono riuniti per analizzare la posizione dell’amministratore delegato di Banca Mps, Guido Bastianini, sottoposto a verifica.

Dovrebbero essere le sue ultime ore alla guida dell’istituto di credito senese. A Siena ci sarebbe anche la presidente Patrizia Grieco. Il punto di riferimento del Tesoro per rimuovere il dirigente dall’incarico.

Il Cda odierno dovrebbe togliere le deleghe a Bastianini, compresa quella di direttore generale. Al suo posto andrebbe Luigi Lovaglio, ex dirigente di Unicredit e nell’ultimo triennio alla guida del Credito Valtellinese. Per fare posto al manager venerdì si è dimessa per “motivi personali” Olga Cuccurullo, dipendente del Tesoro.