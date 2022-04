ROMA – Antonino Nastasi, nella prima ripresa, alle corde non ci è finito quasi mai.

Giusto uno ‘scambio di vedute’ sulla sua presenza nei pressi del vicolo di Monte Pio, con il vicepresidente Luca Migliorino che gli aveva mostrato una foto che lo ritraeva, e poco altro. Chiarito quel fatto – Nastasi non andò al di là di via dei Rossi la sera del 6 marzo 2013 – la commissione che indaga sulla morte di David Rossi accompagno la narrazione del magistrato. Dalle indagini sulle vicissitudini di Banca Mps (Nastasi era uno dei titolari) al decesso del manager. Domattina le parti saranno di nuovo di fronte per proseguire il confronto. L’altra volta l’audizione è andata avanti per più di 7 ore.