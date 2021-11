PISTOIA – La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha pubblicato il 34esimo bando di concorso ‘Compleanno di Pinocchio’ per scuole italiane fino alle secondarie di secondo grado e comprese le scuole per l’infanzia, con scadenza 15 aprile 2022.

Otto i contest previsti: manualità, botanica e giardini, disegno, calligrafia, storia dell’arte, fumetto, musica e teatro, arte dei murales nel Paese dei Balocchi. Decidono i vincitori una giuria di esperti e una popolare il cui voto sarà da sommare a quello degli esperti. Le classi vincitrici saranno 51 in totale e i premi saranno consegnati entro il 15 giugno 2022: tra questi una gita d’istruzione gratuita a Collodi (Pistoia) per la classe vincitrice o ingresso gratuito per gli alunni vincitori se l’istituto scolastico rinuncia alla gita. Previsti tra i premi anche i Pinocchio in legno che da anni sono sempre molto apprezzati dai vincitori.

«Sarà un’edizione con tante novità – spiega il presidente della Fondazione, Pier Francesco Bernacchi – come l’introduzione del voto popolare. Abbiamo deciso di aumentare il numero dei concorsi che salgono a otto, grazie anche all’appoggio di un nuovo partner: Lucca Comics&Games. Infine le scuole hanno la possibilità di vincere la gita scolastica al Parco Collodi-Pinocchio che possono trasformare in ingressi gratuiti per i bambini delle classe vincitrici, che saranno 51». Al fianco della Fondazione restano gli storici partner: Pelikan Italia, Associazione Calligrafica Italiana, Anisa – Associazione italiana insegnanti di storia dell’arte, Sinapsi Group.