BAGNO VIGNONI – Con “Amo la Val d’Orcia perché” l’albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni lancia una campagna che è certo una dichiarazione d’amore, ma anche una dichiarazione d’intenti.

Attraverso il coinvolgimento di artigiani, scrittori, filosofi, collaboratori, produttori, amministratori e amici che vivono in Val d’Orcia o la frequentano con assiduità, si è voluto ribadire con sobrietà, ironia, gioco e leggerezza che il territorio valdorciano è certo da amare ma anche da immaginare nel prossimo futuro oltre i cliché, le formule di un marketing spicciolo, con un’idea comune e condivisa.

Porte aperte il 20 novembre

A tale scopo è stata organizzata sabato 20 novembre a partire dalle 14,30 una giornata a porte aperte che vede coinvolti i protagonisti della campagna attraverso l’allestimento di una mostra itinerante all’interno dell’albergo, la creazione di spazi dedicati alla pregevolezza dei prodotti alimentari e dei manufatti locali e l’organizzazione di una serie di incontri che vedranno protagonisti i sindaci della Val d’Orcia, chef, produttori e operatori turistici che qui lavorano. La giornata così come la campagna vogliono essere uno stimolo, un inizio di un percorso che si spera possa nel prossimo futuro coinvolgere tutti gli operatori del territorio e le persone che lo visitano. Verrà allestito perciò un set fotografico per continuare il percorso intrapreso anche nei prossimi mesi: chiunque vorrà, può farsi fotografare e dichiarare il suo amore per la Val d’Orcia come meglio crede.

Programma porte aperte

Apertura della mostra, degli spazi espositivi e del set fotografico, ore 14.30

Roberto Terzuoli dell’azienda vinicola Sasso di Sole

Mirko Rossi produttore d’olio extra vergine dell’azienda Abbraccio

Teresa e Laura Cugusi fioriste dell’azienda Puscina Flowers

Sara Monaci e Cecilia Maramai dell’erboristeria Erba Mistica

Simone Gallorini, libraio Librorcia

Jacopo Pianigiani, borse e pelletteria Piangiani

Incontri sul tema Val d’Orcia, ore 16.30

Introduzione: numeri e valutazioni del turismo in Val d’Orcia

Cristiano Pellegrini e Lorenzo Benocci,

autori del saggio Valore Val d’Orcia

Il Parco che verrà: stato dell’arte del Parco e prospettive future

Claudio Galletti sindaco Castiglione d’Orcia

Silvio Franceschelli sindaco Montalcino

Danilo Maramai sindaco San Quirico d’Orcia

Giuseppe De Luca vicesindaco Radicofani

Giampietro Colombini vicesindaco Pienza

Oltre il cliché dell’eccellenza: qualità come bene comune

Giulitta Zamperini, vice presidente consorzio Orcia doc

Roberto Rossi, chef ristorante Silene

Matteo Antoniello, chef Albergo Posta Marcucci

Roberto Rappuoli, chimico alimentare

Il futuro dell’ospitalità: una visione d’insieme è possibile

Pasquale Forte, Podere Forte

Diego Banchetti, Albergo Le Terme

Marie Louise Sciò, Pellicano Hotels

Michil Costa, Albergo Posta Marcucci

Aperitivo con musica, ore 18.30

Drink e cocktail ad opera di Bledar Ndoci e Yurii Brodesku barman del Barrino di Bagno Vignoni.