FIRENZE – Una voce narrante per conoscere la musica anche da altri punti di vista, senza sommare all’esecuzione sovrastrutture concettuali. Nascono così i “Concerti narranti” del LogosTrio creato da Pasquale Filastò, violoncellista e compositore, autore di note colonne sonore e storico collaboratore di Nicola Piovani, in scena al Teatro Niccolini di Firenze lunedì 13 e martedì 14 dicembre (ore 20).

“Immaginatevi…” è il titolo della prima serata, che si apre con il brano omonimo composto da Filastò e si chiude con l’esecuzione dell’opera per trio “Il Demone Meschino” di Nicola Piovani, passando per Schubert, Debussy, Ravel e Fauré.

Nel segno di Astor Piazzolla l’appuntamento “Cambianze…” di martedì 14 dicembre, sempre alle ore 20 al Teatro Niccolini, in cui la musica diventa il pretesto per il racconto del “suono”, come metamorfosi nello spazio e nel tempo della nostra vita. Progetto realizzato da Pasquale Filastò nel centenario della nascita del compositore argentino, “Cambianze…” propone una delle pagine più conosciute del pioniere del nuevo tango, “Las cuatro estaciones porteñas”: alle note si aggiungono testi a volte ironici e sarcastici, a volte seri e riflessivi: da “Le metamorfosi” di Ovidio, alla descrizione del suono, da come la musica viene trattata in Italia, alle scorribande sessuali del Dio Pan, dagli studi sulla nascita del suono di Darwin, alla sordità di Beethoven e di come riuscisse a “vedere” la musica.