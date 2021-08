SAN QUIRICO D’ORCIA – Suggestivo concerto al tramonto alla Cappella della Madonna di Vitaleta, in programma domani, mercoledì 18 agosto (ore 19). E’ questo il prossimo appuntamento di Paesaggi Musicali Toscani – in programma fino 27 agosto a San Quirico d’Orcia (Siena) -, la rassegna organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con Milano Classica e l’Associazione culturale “Musica Insieme”.

Protagonista del Concerto al tramonto è il Quartetto Indaco, con Eleonora Matsuno, Ida Di Vita, violini; Jamiang Santi, viola; Cosimo Carovani, violoncello. Eseguiranno: Franz Josef Haydn (1832-1897) Quartetto op.33 n.3 in do maggiore “Gli Uccelli”; Antonin Dvorak (1841-1904) Da “I Cipressi”: III. When thy sweet glances on me fall, XI. Nature lies peaceful in slumber and dreaming, XII. You ask why my songs; Franz Schubert (1797-1828) Quartetto N.15 in sol maggiore D887.

INGRESSO

Concerti € 10.– ridotto € 6 eccetto > Ingresso al concerto di lunedì 16 e di venerdì 27 agosto € 15

Cena a Vignoni € 20

Abbonamento € 80 Per residenti sconto 40% dà diritto all’ingresso con posto riservato per tutti i concerti fino a 10 minuti dall’inizio

I posti sono rigorosamente limitati, salvo modifiche delle norme attualmente in vigore a seguito dell’emergenza Covid, pertanto è necessario prenotare all’indirizzo email ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it

Il pagamento dei biglietti sarà fatto la sera del concerto, presso la biglietteria o tramite bonifico bancario indirizzato a Musica Insieme IBAN IT09F0103072020000000290052 indicando come causale la data del concerto e il nominativo degli acquirenti. Prima del bonifico è necessario fare la prenotazione.