MONTEVARCHI – Un piano ad ampio spettro. Il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno completerà nel 2023 il programma di 58 progetti di manutenzione, messi in campo grazie a 28 milioni.

Il totale complessivo dei finanziamenti esterni si attestato a 24.836.617 € per 36 progetti, mentre per l’anno in corso il parziale è di 3.894.968 € per 22 progetti. Si tratta di risorse aggiuntive in parte già spese nei mesi scorsi e in parte in via di utilizzo o prossime ad essere spese per importanti interventi strategici sul territorio: si va dalle convenzioni con i Geni Civili della Regione Toscana che ammontano sui due anni a 1.494.000 € per il Valdarno Centrale e 2.537.000 € per il Valdarno Superiore per le manutenzioni sulle opere idrauliche di competenza regionale alle convenzioni con i Comuni di Campi Bisenzio (75 mila euro in due anni), di Firenze (380 mila euro in due anni), di Lastra a Signa (139 mila euro in due anni), di Prato (81 mila euro per il 2023), di Sesto Fiorentino (72 mila euro in due anni) che servono a realizzare manutenzioni su sistemazioni idrauliche di competenza comunale, gore e altri sfalci aggiuntivi.

“Dati importantissimi per il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – ha sottolineato il presidente Marco Bottino – che approfittando di nuove disponibilità economiche sbloccate dai finanziamenti PNRR a livello centrale, ha dimostrato ancora una volta di avere le capacità professionali, tecniche e amministrative per avere idee chiare, un elenco di interventi prioritari e progetti pronti per essere finanziati riuscendo così a raddoppiare il proprio bilancio intercettando risorse economiche pari alle proprie entrare ordinarie annuali e trasformarle presto e bene in lavori per la sicurezza idraulica”.