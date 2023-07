PISTOIA – C’è un nuovo direttore per la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia. Si tratta di Matteo Carradori, che succede dopo a otto anni a Telesforo Bernardi.

Il neopresidente è entrato nel 2015 con incarico nell’ufficio finanza, occupandosi, tra l’altro, della gestione del patrimonio dell’ente. Da alcuni anni è responsabile di questo ufficio e, a inizio 2023, è stato nominato vicedirettore della Fondazione.

“È con grande emozione che ringrazio il Presidente e il CdA per l’attestato di stima e di fiducia – ha dichiarato Carradori – in questi anni ho avuto il privilegio di potermi mettere a servizio dei valori e obiettivi dell’Ente, e non posso che sentirmi onorato della nuova opportunità che oggi mi viene offerta. Ci tengo a ringraziare anche tutto il personale e il mio predecessore Bernardi perché è grazie anche al loro contributo che oggi posso prendere la guida operativa di una Fondazione che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio”.