PISTOIA – C’è tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare le domande di contributo alla Fondazione Caript da parte di enti pubblici o privati senza scopo di lucro, cooperative e imprese sociali, che non rientrano in bandi tematici.

In base al regolamento, le richieste di finanziamento, che in questo caso rientrano nella sessione cosiddetta erogativa, possono essere avanzate da enti pubblici o privati senza scopo di lucro e che abbiano natura di enti non commerciali, cooperative e imprese sociali. La Fondazione però si riserva di accogliere anche richieste provenienti da enti o comitati costituiti senza formalità qualora i fini perseguiti e l’attività svolta siano ritenuti meritevoli e rilevanti.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la procedura online disponibile sul sito www.fondazionecrpt.it. Nel 2021 le risorse erogate per questa specifica categoria sono state di 112 mila euro. Tra i progetti che hanno beneficiato del contributo c’è anche un laboratorio musicale attivato all’interno del carcere di Pistoia.