Per percorrere gli 8848 metri di dislivello, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, serve tanta ma tanta forza di volontà. E Alessandro Cresti, atleta affetto da sclerosi multipla di Sinalunga di forza di volontà, ne ha da vendere.

Alessandro ha dato il via all’impresa alle prime luci dell’alba, ha percorso il tragitto dal bivio di Farnetella fino a Piazza S. Giovanni Battista per 68 volte fino a notte fonda, realizzando così un vero e proprio Everesting, cioè un record mondiale in cui i ciclisti salgono e scendono più volte una data collina in modo da aver scalato cumulativamente 8848 metri.