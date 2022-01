FIRENZE – Superato il mezzo milione di contagi dall’inizio dell’epidemia in Toscana. Con 5.790 nuovi casi odierni nella regione si contano complessivamente 504.726 contagi.

Sono 150.273 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.916 in più rispetto a ieri), 41.603 a Prato (373 in più), 44.106 a Pistoia (440 in più), 24.665 a Massa (276 in più), 49.840 a Lucca (565 in più), 58.254 a Pisa (597 in più), 36.825 a Livorno (595 in più), 45.102 ad Arezzo (506 in più), 33.091 a Siena (340 in più), 20.412 a Grosseto (182 in più).

Da oggi tamponi a prezzi calmierati. Ecco cosa prevede l’ordinanza regionale