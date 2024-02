Firenze – Due operai morti, tre estratti vivi mentre sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di altri due degli otto operai coinvolti nel crollo di alcuni piloni portanti al cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga a Firenze in via Mariti.

Sarebbe il drammatico bilancio, secondo le forze dell’ordine, rispetto a quanto avvenuto questa mattina poco prima della nove. Dei tre operai estratti vivi due sono stati ricoverati a Careggi in codice rosso e uno in codice giallo.

