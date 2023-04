FIRENZE – La Fondazione Cr Firenze in campo per la cultura. Sono 8,8 milioni gli stanziamenti previsti, distribuiti a 292 soggetti tra istituzioni, musei, teatri e operatori.

In autunno l’ente ha lanciato cinque bandi nell’ambito del settore Arte attività e beni culturali, finalizzati alla selezione di richieste di contributo destinate al supporto di progetti che spaziano dallo spettacolo dal vivo, allo sviluppo dei luoghi della cultura fino al restauro di beni mobili e immobili di interesse storico artistico sul territorio.

Sono arrivate 434 richieste, provenienti dai territori di Firenze, Arezzo e Grosseto, per contributi richiesti pari a un totale di circa 13.5 milioni di euro. Il cda ha accolto il 63% delle richieste pervenute, sostenendo con contributi per 4,070 milioni di euro per il sostegno di 273 progetti tra quelli presentati. A questi si aggiungono erogazioni a istituzioni e progetti con partner sul territorio o direttamente promossi dalla Fondazione che valgono altri 4,8 milioni.

“La cultura in generale rappresenta anche quest’anno una delle missioni più importanti per la Fondazione – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Cr Firenze -, anche e soprattutto a tutela dell’enorme patrimonio del nostro territorio, che si distingue per le sue tante eccellenze e per una straordinaria vivacità culturale. È vero, impegniamo risorse importanti a sostegno delle grandi istituzioni ma i numeri dimostrano anche l’attenzione che la Fondazione presta anche ai piccoli operatori culturali che continuano a proporre un’offerta di qualità nonostante la loro storica difficoltà di accesso alle altre risorse disponibili”.