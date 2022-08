SIENA – Current Shapes torna a Chigiana International Festival ‘From Silence’ ‘Contemporary electronics in concert’, curato da Sow, di Pietro Ferrari e Camille Verhelst, sarà protagonista venerdì 19 agosto alle 21,15 a Palazzo Chigi Saracini.

Current Shapes, evento di Today, il percorso tematico di Chigiana Festival dedicato alla musica d’oggi, presenta la frontiera estrema del connubio fra modernità e tradizione; traccia un collegamento fra sonorità classiche e contemporanee. Scopre i tratti comuni che legano due mondi solo apparentemente lontani, accomunati da radici profonde. Sul palco di ‘Contemporary electronics in concert’, Maria W Horn e Thomas Ankersmit.

‘Contemporary electronics in concert’?

«Current Shapes – dice Pietro Ferrari, curatore di Current Shapes dalla prima edizione nel 2018 – rimane fedele alla sua identità musicale: presenta artisti internazionali di musica elettronica sperimentale di altissimo livello, con un evento inserito nel ricchissimo programma del Chigiana International Summer Festival. Un’occasione unica per ascoltare musica d’avanguardia contemporanea in una cornice esclusiva, come il cortile di Palazzo Chigi Saracini».

Il legame con Chigiana International Festival?

«Abbiamo conosciuto il maestro Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia Chigiana, grazie a mio padre. Io e il mio socio Camille Verhelst già lavoravamo nel campo della musica. Il nostro interesse per la scena sperimentale ha favorito l’incontro con il maestro Sani, da cui è scaturito Current Shapes. Sicuramente senza il sostegno e la fiducia dell’Accademia Chigiana, il progetto non avrebbe il profilo che ha raggiunto nella scena sperimentale. È stato grande il nostro impegno per garantire ogni anno il sold out dell’evento ed anche per comunicare, far comprendere le sue caratteristiche. È importante fornire le chiavi di lettura per un tipo di musica generalmente considerato oscuro».

I protagonisti? Il programma?

«Maria W Horn aprirà il concerto. La compositrice svedese sperimenta con strumentazione digitale e analogica; esplora gli ‘spettri’ musicali che si creano dall’interazione tra il rigore della macchina digitale, e l’incertezza di quella analogica. Thomas Ankersmit, olandese di base a Berlino, proporrà un live ispirato al lavoro di Maryanne Amacher, la compositrice americana che esaminava la dimensione spaziale della materia sonora. Il live di Ankersmit creerà paesaggi e geografie sonore ad hoc per il cortile di Palazzo Chigi Saracini: un’esperienza unica di ascolto».

Chigiana Festival 2022 è intitolato ’From Silence’, è dedicato al silenzio. Come si inserisce la proposta di Current Shapes?

«’From Silence’ celebra il percorso post-pandemia di ognuno verso un nuovo modo di ascoltare e un riscoperto rapporto con lo spazio sonoro. Current Shapes sviluppa questo percorso: un nuovo modo, inedito ed inaudito, di ascoltare suoni che ci portano fuori dalla nostra comfort zone. In questo caso, un orecchio curioso è guida fondamentale. Lo spazio sonoro non è più limitato a quello fisico, ma è ricostruito e ridefinito tramite un’architettura sonora di cui questo tipo di musica è ricca».

Current Shapes è prodotto da Sow: la sua attività oltre Current Shapes, programmi e iniziative?

«Sow è una nuova organizzazione; si propone di diffondere cultura musicale su palchi internazionali con la produzione e la regia artistica di eventi. Current Shapes è il nostro progetto più longevo, ma lavoriamo ad altre iniziative importanti, come il Festival di musica e cultura locale 53100, collaborazioni in Olanda di alto profilo. Ed ancora, il 27 agosto alle 19, nella chiesa di San Giusto a Balli, Sovicille, presenteremo un concerto con tre artisti internazionali. La chiesa ha un’acustica unica, gli artisti sono di altissimo livello: tutto anticipa un concerto stupendo anche grazie alla residenza di artisti Amant a Chiusure che ha riposto fiducia e ha sostenuto il nostro progetto».