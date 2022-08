GREVE IN CHIANTI – Problemi di approvvigionamento di acqua potabile nel Chianti Fiorentino a causa dell’allagamento dell’impianto della rete di Publiacqua a Capannuccia a causa dei forti temporali della notte scorsa a sud di Firenze.

I disagi, spiega il gestore dell’acquedotto Publiacqua, riguardano i comuni di Impruneta, San Casciano Val di Pesa e la località Strada in Chianti nel comune di Greve. I tecnici sono già al lavoro da questa notte per riparare l’impianto.

“Ho chiesto a Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze l’attivazione dello stato di emergenza”, ha scritto su Facebook il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, che è rientrato apposta dalle ferie per coordinare le operazioni. Spiega intanto che “a seguito del violentissimo nubifragio che si è abbattuto questa notte sul territorio di Bagno a Ripoli, in particolare nelle località di Grassina, Antella, Capannuccia, si stanno verificando mancanze di corrente elettrica e fornitura di acqua che saranno ripristinate nel più breve tempo possibile”.

Intanto, in conseguenza del nubifragio durato tre ore nella notte, si segnala la risalita del livello dell’acqua degli affluenti dell’Arno a Firenze, soprattutto a valle del centro storico. E’ quanto riportano le tabelle idrometriche dalla protezione civile del Comune intorno a mezzanotte. I corsi d’acqua intorno alla città hanno risentito dei mesi di siccità e parte di essi erano in secca per lunghi tratti.