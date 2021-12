RADICONDOLI – Una grande festa di bici alla scoperta del territorio. A marzo a Radicondoli (Siena) arriva il Cycle Tour Val di Merse.

Il Gruppo Ciclistico Val di Merse è il soggetto promotore del Gran Tour che ha segnalato e brevettato il percorso. Insieme c’è l’Unione Comuni Val di Merse, Strade di Siena, il Comune di Radicondoli insieme a quello di Casole d’Elsa e ai Comuni della Val di Merse.

Il programma

Sabato 12 marzo sarà dedicato alla escursione guidata con le mountain bike invece domenica 13 sarà dedicata all’evento principale ovvero al percorso di 200 km randonnée su strada, ai 120 km di cicloturistica e poi ai 40 km dedicato alle persone che pedalano meno su strada. A tutto questo si aggiunge un percorso Gravel, in parte su strada e in parte sterrato.

Assessore Moda: «E’ una opportunità per Radicondoli di continuare a offrire un turismo lento»

«Siamo davvero orgogliosi di accogliere questo evento che fa conoscere il nostro territorio e lo valorizza – fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore al turismo e allo sport – E’ una opportunità per Radicondoli di continuare a offrire un turismo lento, siamo già da anni meta ambita di chi ama pedalare e godere di un territorio pressoché intatto, ma questa manifestazione mi fa particolarmente piacere perché sancisce ancora di più l’unione con i Comuni della Val di Merse e con Casole d’Elsa. Saranno due giornate di festa oltre che di sport. Grazie in primo luogo a tutti gli altri sindaci, al consolidato rapporto col Gruppo Ciclistico Val di Merse, e grazie alla Proloco di Radicondoli per l’organizzazione che porterà con sé tante iniziative correlate».