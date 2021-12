SIENA – Per la prima volta un musical sulla Francigena: storie di vita, amori, incontri e tutto ciò che può essere accaduto sulla leggendaria via percorsa da re, principi, papi, pellegrini, commercianti, contadini. Varia umanità che fa di questa strada una vera e propria commedia umana.

“Storie e Amori sulla Via Francigena”…un musical in cammino andrà in scena in prima nazionale al Teatro dei Rinnovati a Siena, martedì 28 dicembre 2021 alle 21,00.

A cura del Comune di Siena, Lions Club International, Associazione “Cammini Accesi”, in collaborazione con il Gruppo Trekking Senese. L’incasso della serata sarà devoluto per l’acquisto di carrozzine attrezzate per il trekking per persone con disabilità. Con il patrocinio dell’Associazione Vie Francigene d’Europa.

Lo spettacolo

Gli autori dell’opera sono il cantautore Nicola Costanti, due volte premiato a Club Tenco, e il giornalista e poeta Marco Brogi: dalla loro collaborazione è nato un musical ambientato nel XIV secolo e dedicato alla Via Francigena, la strada dei pellegrini, l”autostrada del medioevo” come ha scritto qualcuno.

La regia dello spettacolo è di Fabrizio Checcacci, uno degli interpreti principali di Tosca – Un amore disperato, il fortunato musical di Lucio Dalla. Aiuto regista è Caterina Costanti. Nel musical “Storie e Amori sulla Via Francigena” figura un cast prestigioso, tra cui Heron Borelli, uno degli interpreti di spicco del “Notre Dame de Paris”, il musical di Riccardo Cocciante record di incassi. Sul palcoscenico, anche, Antonio Lanza, Jacopo Violi, Giulia Galliani, Laura Pucini, Numa Nardoni, Elena Talenti, Camilla Gai, Alessandro Calonaci, Giacomo Fabbio, Caterina Gai, Sara Bini, Susanna Iheme, Andrea Simonetti, Alessio Passafiume, Leonardo Pesucci, Caterina Costanti.