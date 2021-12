FOLLONICA – La tombola si fa teatro alla Fonderia Leopolda di Follonica. L’appuntamento è per mercoledì 29 dicembre, alle 21.15 con “Nummere, scostumatissima tombola napoletana” di e con Gino Curcione.

Lo spettacolo

L’ingresso ha un costo di 5 euro e insieme al biglietto verrà consegnata una cartella per giocare. L’idea è stata quella di teatralizzare il gioco della tombola e di farne uno spettacolo con l’ausilio degli spettatori. Lo spettacolo di Curcione va in scena dal 1991 e quest’anno giunge al suo trentesimo anno di repliche. In questo spettacolo il pubblico diventa parte integrante del gioco, guidato da una procace popolana napoletana che intesse intorno ai numeri estratti un’inesauribile fantasmagoria d’invenzioni e trovate. Gli spettatori, vincitori di ambi, terni, quaterne, cinquine e tombole, sono convocati sul palcoscenico e sottoposti ad una serie di provocazioni e sberleffi affettuosi da parte dell’attore.