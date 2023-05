FIRENZE – L’Acri in soccorso delle comunità dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni. E’ stato deliberato un contributo di 1,5 milioni di euro.

Le risorse stanziate sono a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni, il fondo costituito dalle Fondazioni bancarie (compresa la Fondazione Mps) per rispondere alle emergenze. “Come sempre le Fondazioni di origine bancaria assicurano il loro tempestivo supporto ogni volta che emergenze come questa investono i diversi territori della Penisola – ha dichiarato Francesco Profumo, presidente di Acri –. Ora è il momento dei soccorsi, ma dobbiamo presto iniziare a ragionare anche con un’ottica di lungo periodo. Il succedersi periodico e ricorrente delle ‘emergenze’ impone una riflessione più approfondita sull’impatto dei cambiamenti climatici nel nostro Paese e su come stiamo rispondendo a questa sfida epocale. Anche su questo fronte le Fondazioni sono pronte”.

L’importo sarà a disposizione dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna, che sta preparando un progetto di intervento.