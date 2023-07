FIRENZE – “Proponiamo di emettere biglietti dal valore di un euro che permettono ai cittadini di percorrere una tratta breve, per esempio un viaggio con al massimo sette fermate”.

Fratelli d’Italia prova a trovare una contromisura all’innalzamento dei prezzi di Autolinee Toscane previsto dal 1 agosto. “Di fronte all’assurdo rincaro del nostro trasporto pubblico locale facciamo una proposta alla Regione Toscana e alla giunta fiorentina. Perché non introduciamo il cosiddetto short ticket anche nella nostra Regione e nelle città toscane in cui At effettua il servizio di trasporto urbano?”, hanno affermato Francesco Torselli e Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia rispettivamente in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio.

“Ad oggi i titoli di viaggio del nostro Tpl sono solo ad orario e non a percorso, a differenza del trasporto ferroviario. Praticamente chi deve percorrere un chilometro, paga la stessa cifra di chi deve farne cinque – hanno affermato i due esponenti di FdI -. In questo modo pensiamo che, molto probabilmente, ci sarebbero meno persone che utilizzano i mezzi di trasporto senza pagare il biglietto”.