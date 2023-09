FIRENZE – “La Toscana rappresenta una sfida assolutamente importante per il nostro gruppo”. Jean Castex, presidente di Ratp, lo ha testimoniato visitando le aziende che gestiscono il Tpl regionale, Autolinee Toscane e Gest Tramvia.

“Ho potuto constatare i numerosi sforzi dei nostri collaboratori per migliorare la qualità del servizio in Toscana da quasi due anni: rinnovo e ringiovanimento della flotta (entro l’anno saranno circa 370 i nuovi bus che avremo acquistato); creazione di un’Accademia per formare più autisti, attraverso la quale 237 giovani, e non solo giovani hanno una nuova possibilità di lavoro – ha detto il dirigente -. Inoltre investiamo molto sulla formazione costante dei nostri collaboratori, in tutti i settori, per migliorare le competenze. E ho potuto constatare lo straordinario successo per l’utenza della tramvia realizzata a Firenze”.

Nel corso della visita Castex ha avuto modo di incontrare sia il presidente regionale Eugenio Giani che il sindaco di Firenze, Dario Nardella.