FIRENZE – A partire dal 16 aprile 2023, l’asse Firenze – Londra si arricchisce di una nuova rotta giornaliera operata da British Airways, in partenza dall’aeroporto di Londra Heathrow, l’hub intercontinentale più trafficato d’Europa, alle 07.50 di mattina, per poi decollare nuovamente dallo scalo fiorentino alle 11.50.

Questo collegamento si aggiunge al volo che British Airways già opera due volte al giorno tra Firenze e l’aeroporto di London City, con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’offerta a disposizione per le persone in viaggio da e verso il Regno Unito.

La notorietà della città di Firenze e il suo inestimabile valore storico e artistico si riconfermano fonte di straordinaria attrattività per le compagnie aeree.

“Continua ad ampliarsi la rete di collegamenti in programma per la stagione estiva 2023, in partenza e arrivo dall’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Questa nuova rotta per Londra Heathrow, hub nevralgico europeo, dimostra ancora una volta la vocazione internazionale dello scalo fiorentino, che non solo accoglie viaggiatori sul proprio territorio, ma diventa punto di partenza per tutti coloro che intendono raggiungere altre mete intercontinentali”, ha commentato Toscana Aeroporti.