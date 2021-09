SAN GIMIGNANO – Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino consegnerà cento lampade a led ai detenuti del Polo universitario penitenziario del carcere di Ranza a San Gimignano (Siena).

Lunedì 27 settembre la fornitura sarà affidata al direttore del carcere Giuseppe Renna per destinarle alle camere di pernottamento dei detenuti. Le lampade sono dotate di una speciale illuminazione che consente lo studio autonomo anche nelle ore in cui l’impianto centrale della casa di reclusione non è attivo. Questo per dar modo così agli studenti detenuti di studiare in orari autonomamente decisi e gestiti da loro stessi. “Nel carcere di San Gimignano verranno accese idealmente cento lampadine – spiega il cardinale Lojudice – come segno di speranza e di volontà di riscatto. Il carcere in tale contesto potrà diventare veramente un luogo di riabilitazione e di cambiamento e tutto questo grazie ad una perfetta sinergia tra l’Arcidiocesi e l’Università di Siena”. Il cardinale sarà accompagnato dai professori Fabio Mugnaini e Massimo Bianchi, delegati del Rettore dell’Università di Siena per il Polo universitario penitenziario.