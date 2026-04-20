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SIENA – A fare notizia, secondo alcuni, è che non esista dibattito sulla presidenza della Fondazione Mps.

Ma se come ha sottolineato il presidente Carlo Rossi, negli ultimi anni le discussioni e decisioni sono avvenute tutte internamente, non si capisce perché ora si dovrebbe alzare il velo sui movimenti. La Deputazione generale è stata convocato per mercoledì 22 aprile. In quella sede sarà deciso il successore di Rossi dai 14 deputati. Per essere nominati servono 11 voti ed è innegabile che chiunque sia eletto deve avere il beneplacito del Comune di Siena, che tra gli enti nominanti, è quello che ha più membri nella Dg: ben 4.

Qualcuno è arrivato a evocare il rischio di commissariamento da parte del Mef, se non si riuscirà a superare lo stallo. Non è mai successo e sicuramente non succederà nemmeno questo volta, perchè ci sono sempre pontieri pronti a intervenire per agevolare un’intesa.

Resta da capire se si metteranno al lavoro per l’ex presidente di Mps Pier Luigi Fabrizi oppure, visto lo scarso gradimento tra le fila del centrodestra (con FdI a orchestrare i movimenti), proveranno a mettere la strada in discesa per Alessandro Piccini. L’ex presidente del Consiglio comunale, una volta figura di spicco del Pd cittadino, oggi si ritrova dall’altra parte della barricata, facendo parte della lista civica che appoggia il sindaco Nicoletta Fabio.

Più defilato appare Tommaso Marrocchesi Marzi, che ha perso via via quota. Ci sono poi suggestioni al di fuori della dg (vedi Mauro Rosati) che sembrano nomi messi lì da osservatori esterni per fare soprattutto rumore.

In questo caos abituale, che torna di moda ogni 4 anni, non sono mancati richiami a elargire maggiori fondi sul territorio. Nel mirino è finita soprattutto la gestione oculata di Rossi. Tutto cambia perché niente cambi, con Siena che, indifferente alla grave crisi che la attanaglia, continua a ripetere gli stessi errori.

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