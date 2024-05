FIRENZE – Per la sicurezza sismica di luoghi di culto, torri e campanili il ministero della Cultura ha deciso un investimento di 129,3 milioni. Sono 167 gli interventi.

Il decreto è firmato dal segretario generale del Mic Mario Turetta e, al momento, è alla registrazione degli organi di controllo. Dei 129,3 milioni 4.075.000 euro sono stati assegnati alla Toscana per 7 luoghi di culto.

L’elenco degli interventi in Toscana comprende a Sestino (Arezzo) la Pieve di San Pancrazio, a cui sono destinati 940.000, a Grosseto la Chiesa di San Pietro con 300 mila euro, a Massa Marittima previsti 680 mila euro per la Cattedrale di San Cerbone, a Capannori (Lucca) per la Badia Cantignano-Chiesa di San Bartolomeo con 620 mila euro, a Montecarlo la Chiesa del Cimitero di Montecarlo San Rocco con 320 mila euro, a Massa (Massa Carrara) l’Oratorio di Santa Croce con 715 mila euro, a Pistoia la Chiesa di San Francesco con 500 mila euro.