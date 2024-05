TARANTO – Il termine per chiudere il contenzioso sulle discariche abusive è fissato nel dicembre 2025. “Finirà anche la procedura d’infrazione e soprattutto avremo raggiunto l’obiettivo del Pnrr”, ha precisato il generale Giuseppe Vadalà.

Il commissario unico per realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento della normativa delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale ha partecipato alla nuova edizione del Taranto Eco Forum. “Stiamo lavorando su altri obiettivi, soprattutto l’adeguamento della chiusura della discarica di Malagrotta a Roma e altri due siti, uno in Toscana e uno in Calabria. Purtroppo esigenze ancora ce ne sono e scontano i retaggi del passato – ha spiegato il commissario -. Ma per le bonifiche, facendo sistema, c’è la capacità di riuscire a fare bene e abbastanza velocemente”.

Vadalà ha ricordato “l’obiettivo vincolante di ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030. Servono gli impianti e gli impianti si stanno facendo un po’ in tutta Italia. La funzione dei commissari non vuole essere suppletiva ma è una figura che si affianca per far lavorare meglio il territorio”.