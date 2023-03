SIENA – Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore David Luciano Chiti, con deleghe al bilancio e ai tributi.

La nomina avviene dopo le dimissioni di Luciano Fazzi. Le altre deleghe, precedentemente assegnate ai restanti membri della giunta comunale, sono state confermate. Il sindaco ha anche confermato a se stesso le materie “partecipate” e “Palio” ed ogni altra materia residuale.

Siena, Fazzi presenta le dimissioni: per sostituirlo in pole Chiti (agenziaimpress.it)

David Chiti Luciano è nato a Herisau (Svizzera) il 6 giugno 1964. “Sono emozionato e orgoglioso di questa nomina – queste le sue prime parole da assessore – Ringrazio il sindaco Luigi De Mossi per la fiducia che mi ha accordato. Assumo questo incarico con lo spirito di servizio per la comunità senese che da sempre mi contraddistingue, con umiltà, dedizione e impegno mi metto a disposizione dell’amministrazione, dei cittadini e di Siena. Il tempo a disposizione da qui alla fine del mandato amministrativo non è molto, ma quando la città chiama è doveroso rispondere a prescindere dal contesto temporale. Sono convinto di poter dare il mio contributo affinché l’amministrazione prosegua fino alla conclusione del mandato con quanto di positivo fatto fin qui”.