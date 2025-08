Tempo lettura: < 1 minuto

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA) – “Ho scelto brani che ho riarrangiato nei quattro album De André canta De André dedicati a mio padre. Ho scelto il meglio, secondo me, di queste mie rivisitazioni. È stato un lavoro meticoloso, fatto con grande attenzione, amore e rispetto”.

Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour invernale, Cristiano De André porta mercoledì 6 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana il trionfale “De André canta De André Best Of Tour”: un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.

Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, Cristiano propone il meglio del repertorio finora affrontato, affiancato dagli inseparabili musicisti Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cantautore e polistrumentista, Cristiano De André suona la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Inizio ore 21,15, concerto nell’ambito del Festival Mont’Alfonso sotto le stelle. I biglietti – posti numerati da 32 a 65 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it