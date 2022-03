VIAREGGIO – La multiutility regionale ha un nuovo sostenitore. Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio (Lucca), si è detto favorevole alla creazione di una società multiservizi toscana.

“Viareggio vede con favore la creazione di una multiutility regionale – ha affermato il primo cittadino -. Parliamo di varie società in una newco che, con varie sfumature, sarà proprietaria di impianti, gestirà le reti e venderà servizi, per un giro d’affari iniziale di 1,5 miliardi di euro e 4mila dipendenti”.

Il sindaco ha quindi dettagliato meglio questa sua visione. “Un’unione di forze che farà efficienze per 100 milioni di euro – ha detto Del Ghingaro -, raddoppierà gli investimenti in reti e impianti nell’arco di pochi anni, aumenterà i dividendi per soci, quindi i Comuni avranno più risorse da spendere, migliorando di conseguenza la qualità dei servizi”. Il sindaco ha quindi ricordato che “Viareggio è il socio di maggioranza relativa in Gaia (servizio idrico, ndr), e il terzo socio, dopo Livorno e Pisa, in Retiambiente (gestione rifiuti, ndr), solo per fare degli esempi. Per non dire delle manifestazioni e degli spazi culturali: Carnevale, Festival Pucciniano, Premio letterario Viareggio Rèpaci, la Galleria d’arte moderna, altri esempi significativi di portata europea che producono indotti economici notevoli anche sommati a quelli turistici e ricettivi. È chiaro che una città con queste peculiarità, in piena espansione dopo un drammatico dissesto, vuole contare, vuole esserci e dire la sua”.

Sulla multiutility si sono già espressi in maniera positiva i sindaci di Prato, Firenze, Empoli, Siena e Grosseto, oltre al presidente regionale Eugenio Giani. Arezzo, invece, ha avanzato qualche perplessità.