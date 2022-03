PONTEDERA – Un anno da incorniciare per la Piaggio. L’azienda di Pontedera (Pisa) ha chiuso il 2021 con ricavi per 1.668 milioni di euro, con un incremento del 27% rispetto al 2020 e quasi del 10% all’ultimo anno pre-pandemico.

I veicoli venduti sono 536 mila, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. In crescita anche gli investimenti, pari a 154,1 milioni (in positivo del 9,8% in confronto al 2020). Diminuito invece l’indebitamento finanziario netto, ridotto di 43,3 milioni di euro.

“I risultati approvati oggi dal consiglio di amministrazione evidenziano un netto miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali – ha affermato Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato – a conferma della validità della strategia intrapresa e della capacità del gruppo di rispondere in maniera efficace alle sfide poste dal contesto”.