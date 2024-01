PONTEDERA – Altri 40 lavoratori stabilizzati. L’accordo è stato firmato con Piaggio. “Si vanno a sommare ai 105 degli anni precedenti per un totale di 145 stabilizzazioni negli ultimi tre anni”, hanno evidenziato dalla Uilm.

“È un obiettivo per cui ci siamo battuti molto in questi anni e per cui continueremo a batterci in futuro, la trattativa con Piaggio – hanno spiegato Gianluca Ficco e Samuele Nacci – stavolta è stata resa più ardua da una situazione di contesto che presenta difficoltà oggettive, come da ultimo i problemi di navigazione verso il Canale di Suez”. Saranno stabilizzati i lavoratori con maggiore anzianità aziendale, in particolare coloro che sono entrati a Pontedera (Pisa) nel 2019 e nel 2020, spiega la Uilm, inoltre nell’accordo è prevista la possibilità del rientro di altri terministi in azienda per l’anno in corso.

“Esprimiamo – hanno aggiunto i sindacalisti – grande soddisfazione e apprezziamo la disponibilità della Piaggio ad addivenire ad un accordo sindacale anche in una fase di mercato più difficile e incerta. Naturalmente continueremo a batterci affinché i percorsi di stabilizzazione proseguano e tutti i lavoratori possano avere una prospettiva di un lavoro a tempo indeterminato”.