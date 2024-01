FIRENZE – Per le scuole in arrivo 2,5 milioni per quattro interventi ‘indifferibili e urgenti’ di edilizia scolastica saranno.

Il Comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) potrà contare su 700mila euro per la ristrutturazione e il miglioramento sismico dell’immobile che ospita la scuola secondaria di I grado ‘Donegani’. Finanziamento da 700mila euro anche al Comune di Castagneto Carducci (Livorno) per i lavori di demolizione e ricostruzione di una porzione dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia di via Umberto I.

Nel pratese, al Comune di Vaiano sono destinati 560.900 euro per il rifacimento e la messa in sicurezza della copertura della scuola dell’infanzia di Schignano. Infine, 477.660 euro andranno al Comune di San Giovanni Valdarno, nell’aretino, per la messa in sicurezza di alcuni locali e il miglioramento sismico del blocco D dell’istituto professionale ‘Marconi’ di via Trieste.

“Destinare risorse alla scuola non è un costo ma un investimento sul presente e sul futuro delle giovani generazioni e dei territori – ha affermato l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini -. Investire sull’edilizia scolastica – aggiunge – significa compiere una scelta politica ben precisa e siamo felici di sostenere le amministrazioni comunali che si sono poste come obiettivo la riqualificazione delle scuole presenti sui propri territori”.