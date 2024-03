PONTEDERA – Sarà Pontedera (Pisa) a ospitare l’edizione 2024 dei Vespa world days. Il raduno dei Vespa club nazionali di tutto il mondo, in programma dal 18 al 21 aprile. Sono attesi 8mila vespisti.

A questi, si spiega da Piaggio, “si uniranno altre migliaia di curiosi e simpatizzanti desiderosi di scoprire le Terre di Pisa in sella alla loro amata Vespa”. Un’occasione unica, visto che si tratta del luogo dove tutto è nato. Secondo il sindaco Matteo Franconi rappresenta “un riconoscimento che va ad omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, una imprenditoria presente da cento anni col suo stabilimento, tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in Piaggio contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio mito, e che va, al tempo stesso, a coronamento di un percorso fatto in questi anni dal Vespa club Pontedera, con le tante iniziative promosse nel tempo che ci hanno portato fino a qui”.

La quattro giorni oltre a Pontedera toccherà altri 20 comuni della Valdera.