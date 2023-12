PONTEDERA – Piaggio dà priorità all’ambiente. L’impegno è di ridurre entro il 2030 il 42% di emissioni Scope1 e Scope2.

Il processo di decarbonizzazione sarà realizzato attraverso la ristrutturazione del sito produttivo di Mandello del Lario secondo i criteri della sostenibilità; l’installazione di impianti fotovoltaici nei siti di Pontedera e Mandello del Lario; l’installazione di un nuovo impianto di verniciatura in Vietnam che consentirà la sostituzione del gasolio con il Gpl; l’acquisto di energia verde per gli stabilimenti in Italia, India, Vietnam ed Indonesia; la sostituzione delle auto aziendali con modelli più efficienti dal punto di vista energetico.

Il gruppo Piaggio, inoltre, mira a ridurre ulteriormente le proprie emissioni Scope 3 attraverso un incremento di veicoli elettrici venduti, il miglioramento dei motori a combustione, l’evoluzione del product design e la predisposizione ai combustibili alternativi, al cui utilizzo sono già pronti i motori attualmente montati sui veicoli Piaggio.