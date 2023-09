FIRENZE – Messi in fila uno dietro l’altro e letti tutti d’un fiato, sono la fotografia di un anno di politica che ha attraversato l’Italia. Di fatti che hanno segnato questo Paese e di come un socialista, il segretario Enzo Maraio li abbia affronti, con la sua penna, in un ragionamento sempre lucido che tiene insieme pensiero politico e pragmaticità.

Si Intitola “Di nuovo Avanti” (Francesco D’Amato Editore) ed è il libro che il segretario nazionale del Psi presenterà a Firenze venerdì 15 settembre (ore 18 Conventino del caffè letterario in via Giano della Bella, 20) con la moderazione del giornalista Francesco Selvi. Si tratta della raccolta di editoriali consegnati alla stampa dell’Avanti! della Domenica, il giornale ritornato in edicola e diretto da Giada Fazzalari. “Ogni editoriale – scrive Maraio nella prefazione – è la fotografia di un momento storico. Ma sono anche le fondamenta gettate nel Paese per immaginare la nascita di un grande partito Socialdemocratico”.

Il libro si apre con l’editoriale del 30 aprile 2022 “Giovani e lavoro” e attraversa il tempo di quest’anno guardando ai grandi temi: lavoro, sanità, giustizia. Ma anche la politica, indagando sulla crisi del Movimento 5 stelle (25 giugno 2022); sui valori del socialismo europeo (23 luglio 2022) e di quell’Italia al bivio chi si apprestava ad affrontare le Politiche di settembre. Un libro che è memoria di quello che è accaduto e dello sguardo che il segretario di un partito storico ha posto sugli argomenti che di volta in volta l’urgenza della cronaca gli somministrava.