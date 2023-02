AREZZO – La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre arriva al secondo appuntamento con la produzione della Compagnia Lombardi-Tiezzi, in co-produzione con I Sacchi di Sabbia, dal titolo “Dialoghi degli Dei”.

L’appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo è fissato per sabato 25 febbraio con inizio alle ore 17:30. Protagonisti dello spettacolo, firmato da I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica, saranno Gabriele Carli, Giulia Gallo, Serena Guardone, Giovanni Guerrieri ed Enzo Iliano. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo.

“Dialoghi degli dei” celebra l’incontro tra Massimiliano Civica, regista noto per l’asciuttezza formale delle sue opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica. Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri “familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo… In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concreto delle spietate interrogazioni con cui un’austera insegnante tormenta due suoi allievi. Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli immortali, sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

“Dialoghi con gli Dei”, oltre all’incontro con il pubblico, è previsto in replica per gli studenti del Liceo “Vittorio Colonna” di Arezzo nell’ambito della rassegna Z Generation meets Theatre dedicata alle scuole, ed è parte dell’originale laboratorio Spettattori a cura della Libera Accademia del Teatro.

Informazioni di biglietteria: biglietteria@officinedellacultura.org

www.officinedellacultura.org.