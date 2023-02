ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – Doppio appuntamento tra spettacoli e conferenze teatrali: questo il programma della settimana a Rosignano Marittimo (Li) a cura di Fondazione Armunia, con la direzione di Angela Fumarola nell’ambito della stagione Diario 2023.

Si parte martedì 21 febbraio ore 21.00 al Museo Archeologico Palazzo Bombardieri (via del Castello 24) – secondo la direzione sposata dalla Fondazione di decentrare le attività artistiche per valorizzare il territorio – con il secondo appuntamento di “Mementi Comici”, ciclo di conferenze-spettacolo dedicate all’indagine sulla comicità. Perché le parolacce fanno ridere? E quanti millenni di storia si celano dietro alla battuta scollacciata, da sempre ancora di salvezza per l’attore comico? Lo spiegherà la pluripremiata formazione I Sacchi di Sabbia con “Riso e oscenità”, per scoprire che quello che oggi appare volgare, un tempo è stato addirittura sacro.

Avanti giovedì 23 febbraio alle 21.00 al Teatro Nardini (via dei Lavoratori 21°a) con “Trucioli”, lavoro firmato Gli Omini che si compone di frammenti di conversazioni, situazioni, incontri e gesti osservati per strada dagli artisti della compagnia. Minuscole scene di minuscoli personaggi per ricostruire un’Italia in miniatura, ma anche per riconoscersi e sorprendersi. Le attività di Fondazione Armunia sono sostenute da Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Rosignano Marittimo.

Tra le novità da segnalare l’attivazione di una promozione speciale in collaborazione con le Pro Loco di Vada, Rosignano Marittimo, Castiglioncello, Rosignano Solvay e con l’Associazione Arci Nibbiaia, che mette a disposizione dei soci tesserati gli spettacoli di Fondazione Armunia a prezzo ridotto.

