FIRENZE – Dieci nuovi bus extraurbani sulle strade dell’area fiorentina: li ha presentati oggi Autolinee Toscane, gestore unico del tpl della regione, che dal subentro nella gestione è arrivata ad acquistare e mettere in servizio 112 nuovi bus in tutto.

I nuovi mezzi Crossway di Iveco Bus, già in servizio nel circondario empolese, Mugello, Valdisieve, Chianti Fiorentino, sono lunghi 12 metri, con 80 posti complessivi (50 a sedere e 30 in piedi), sono accessibili ai disabili, e sono motorizzati Euro 6.

“E’ un altro tassello del primo grande investimento di 40 milioni di euro messo in campo da Autolinee Toscane in questo primo anno di gestione – ha affermato il presidente Gianni Bechelli – Puntiamo a mettere in servizio in tutta la Toscana oltre 200 nuovi mezzi tra il 2022 e il 2023”. Per l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli “abbattere in maniera significativa le emissioni con autobus più moderni, aumentare la qualità del servizio, incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico, sono i punti cruciali intorno ai quali ruota la visione della mobilità del governo della Regione”.