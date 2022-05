PRATO – Cordoni della borsa aperti per Estra. In occasione dell’approvazione del bilancio 2021, l’azienda energetica ha annunciato un dividendo da 16 milioni di euro per gli azionisti.

Ogni azione è valutata a 0,07 centesimi e gli utili verranno ripartiti in base alle quote societarie: Consiag – Prato 39,50%, Coingas – Arezzo 25,14%, Intesa – Siena 25,14%, Viva Servizi – Ancona 10%. Il resto sarà destinato a riserva straordinaria e legale. Per quanto riguarda il consuntivo, l’anno si è chiuso con 1.058,5 milioni di euro di ricavi, 112,2 milioni di euro di risultato d’esercizio rettificato(ovvero calcolato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni) e 28,6 milioni di euro di utile (anche questo rettificato).

L’altro dato interessante è il valore delle forniture di beni e servizi, al netto dell’acquisto di gas metano ed energia elettrica, è pari a oltre 270 milioni di euro, distribuiti per il 55,8% a fornitori del Centro Italia. L’assemblea ha quindi confermato come consigliere Giovanni Grazzini, espressione di Coingas.